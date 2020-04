Gegen Einschränkung von Grundrechten: Hunderte bei unerlaubter Demo in Berlin

Anzeige

Berlin. Trotz geltender Kontaktbeschränkungen haben am Samstag in Berlin wieder mehrere Hundert Menschen gegen eine Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise demonstriert. Die Polizei forderte die Teilnehmer über Lautsprecher auf, die unerlaubte Demonstration zu zu verlassen.

Die meisten seien dem Aufruf gefolgt, vereinzelt sei zu “freiheitsbeschränkenden Maßnahmen” gegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Rund 100 Kräfte seien im Einsatz gewesen.

In Berlin nur Versammlungen unter freiem Himmel von maximal 20 Menschen erlaubt

Viele der Polizisten waren wegen der Corona-Pandemie mit Mundschutz unterwegs. Wie an den Wochenenden zuvor hatten sich die Demonstranten an der Volksbühne im Bezirk Mitte versammelt. Nach der aktuellen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus sind in der Hauptstadt nur Versammlungen unter freiem Himmel von maximal 20 Menschen erlaubt.

RND/dpa