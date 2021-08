Gegen den Maskenmüll: Frau hängt „Maskengirlanden“ in Wolfsburger Innenstadt auf

Anzeige

Wolfsburg. Sabrina Wenzelis hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen den Maskenmüll in ihrer Stadt anzugehen. Die Wolfsburgerin möchte sich für den Umweltschutz einsetzen und hat sich etwas überlegt: Sie sammelt mehrere Wochen lang weggeworfene Mund-Nasen-Bedenkungen von der Straße auf – bis sie diese am Samstag eindrucksvoll in Form von „Maskengirlanden“ präsentierte. Mehr als 300 benutzte und teils verdreckte Masken hingen in der Wolfsburger Fußgängerzone an Leinen.

Wenzelis, die sich selbst als „Müllpiratin“ bezeichnet, möchte mit der Aktion auf das Problem achtlos weggeworfener Schutzmasken aufmerksam machen, berichtet sie der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (WAZ). „Wir hoffen, hier mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Thomas Müller von der Abfallberatung der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, mit der Wenzelis eng zusammenarbeitet, der WAZ.

Der Maskenmüll sei eine Gefährdung für die Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung. „Die Masken könnten kontaminiert sein“, erklärt Müller der Zeitung. Die richtige Entsorgung wäre über die Restmülltonne.