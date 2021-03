Gefundene Knochen in Garten in Dresden stammen von Baby

Anzeige

Dresden. Die Knochen und Gewebereste, die ein Gartenbesitzer am Wochenende in Dresden gefunden hat, stammen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von einem Neugeborenen. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es sei davon auszugehen, dass die Knochen schon seit längerer Zeit in der Erde lagen.

Unklar, wann Baby gestorben ist

Wann genau das Baby gestorben ist und auf welche Weise, werde nun weiter untersucht. „Die Untersuchungen zur Todesursache sowie einem genauen Todeszeitpunkt dauern an“, sagte die Polizei den „Dresdner Neuestem Nachrichten“ (DNN). Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Gartenbesitzer hatte die Überreste am Sonntag bei Arbeiten auf seinem Grundstück im Stadtteil Pieschen entdeckt.