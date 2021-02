Gefrorene Seen mit Hubschrauber geräumt: Berliner Polizei verteidigt Vorgehen

Anzeige

Berlin. Mehrfach war die Berliner Polizei am Wochenende mit einem Hubschrauber im Einsatz, um Eisflächen zu räumen, teils Hunderte Menschen hielten sich auf den zugefrorenen Seen auf. Gegenüber dem RedakaktionsNetzwerk Deutschland (RND) verteidigte die Polizei am Montag ihr Vorgehen, das in sozialen Medien teils für scharfe Kritik gesorgt hatte.

„Der Einsatz war nötig, weil wir trotz diverser Warnungen sehr viele Menschen auf den Eisflächen hatten“, sagte Sprecherin Heidi Vogt. „Einige von ihnen waren Hunderte Meter vom Ufer entfernt, es war uns nicht mehr möglich, sie von dort aus anzusprechen.“

Hubschrauber über Berliner Seen: Vorgehen erntet Kritik im Netz

Über der Rummelsburger Bucht in Friedrichshain, über dem Weißen See im Ortsteil Weißensee (Pankow) und über dem Berliner Müggelsee hatte die Polizei Menschen von einem Hubschrauber aus aufgefordert, die Eisfläche zu räumen - das Eis sei an vielen Stellen noch zu dünn. Bereits am Freitag postete die Polizei auf Twitter ein Video, das zeigt, wie ein Hubschrauber über dem Müggelsee kreist.

Kritik löste dann aber vor allem ein am Samstag bei Twitter veröffentlichtes Video aus, über dem Weißensee wird durch den starken Wind der Rotorblätter Schnee aufgewirbelt, auch viele Kinder sind auf dem Eis. Als „rücksichtslos“ und „unverantwortlich“ wird das Vorgehen der Polizei bezeichnet.

Die Berliner Polizei reagiert mit Unverständnis auf Aussagen dieser Art. „Für uns ist es nicht nachvollziehbar, sich mit kleinen Kindern in so eine lebensgefährliche Situation zu begeben“, sagte Sprecherin Vogt dem RND. So sei es beispielsweise am Müggelsee durch Warmwasserzulauf und Strömungen jederzeit möglich, dass das Eis breche. Ein zugefrorenes Gewässer gebe nie eine hundertprozentige Sicherheit. „Uns ist klar, dass es keine schöne Situation ist, wenn ein Hubschrauber über einem fliegt. Aber es wäre schlimmer gewesen, wäre es dort zu einem schlimmen Unglück gekommen“, betont die Sprecherin.

Polizei veröffentlicht Aufnahme einer Wärmebildkamera

Wie gefährlich es ist, sich trotz der aktuellen Minusgrade auf das Eis zu begeben, versuchte die Polizei am Sonntag in einem weiteren Tweet deutlich zu machen: Sie veröffentlichte ein Foto von einer Wärmebildkamera, aufgenommen am Weißensee in Pankow.

Darauf ist zu sehen, dass manche Stellen der Eisfläche weniger kalt waren als andere - etwa weil der Schnee weggekratzt und das dunkle Eis mehr Sonnenstrahlen ausgesetzt war.

Polizei Berlin: „Hubschrauber bleiben für uns ein geeignetes Einsatzmittel“

In sozialen Medien wurde auch ein Video einer uniformierten Polizistin aus den Niederlanden, die auf dem Eis Schlittschuh fährt, geteilt. Ein Vorgehen, das für die Polizei in Berlin keine Option darstellt. „Wir warnen ja vor dem Betreten der Eisfläche, also können wir von keinem Kollegen erwarten, dass er sich selbst in Lebensgefahr bringt“, sagt Vogt. „Daher bleiben Hubschrauber für uns ein geeignetes Einsatzmittel, wenn Menschen vom Ufer aus nicht auf uns reagieren.“