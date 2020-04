Gefängnisrevolte in Sibirien: Mindestens ein Mensch getötet

Anzeige

Irkutsk. Bei einer Gefängnisrevolte in einer Strafkolonie in Sibirien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche sei in den Trümmern eines abgebrannten Gebäudes gefunden worden, meldete die russische Staatsagentur Tass am Samstag. Die Ermittler wollten prüfen, ob die Person vor dem Feuer gewaltsam zu Tode kam.

Die Häftlinge, die aus ihren Zellen geflohen waren, hatten am Freitag mehrere Gebäude in der Kolonie am Baikalsee angesteckt. Die Brände waren den Berichten zufolge am Samstag nahezu gelöscht. Die Behörden erklärten in der Nacht, dass die Lage unter Kontrolle sei.

Heftige Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Gefangenen

Die Agentur Tass schrieb unter Berufung auf die Ermittler, dass es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und den Gefangenen gekommen sein soll. An der Revolte waren nach früheren Angaben bis zu 18 Häftlinge beteiligt.

Sie hätten am Donnerstag zunächst einen Suizidversuch vorgespielt, um aus ihren Zellen zu entkommen. Sie griffen einen Wärter an und verletzten ihn. Zuvor sollte einer der Insassen wegen eines Verstoßes durchsucht werden. Er soll dann andere zu der Revolte aufgerufen haben. Berichten zufolge gab es in der Strafkolonie Beschwerden von Häftlingen über die medizinische Versorgung.

RND/dpa