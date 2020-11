Gefängnisaufstand auf Sri Lanka: Sechs Häftlinge tot - 35 Verletzte

Anzeige

Colombo. Bei einer Revolte in einem Gefängnis am Rande von Sri Lankas Hauptstadt Colombo sind sechs Insassen getötet worden. 35 weitere seien verletzt worden, als Wärter das Feuer eröffnet hätten, um den Aufstand im Keim zu ersticken, teilten Behördenvertreter am Montag mit. Zwei Mitglieder des Gefängnispersonals seien verletzt worden.

Häftlinge hätten am Sonntag „Unruhe“ in der Haftanstalt Mahara nördlich von Colombo gestiftet. Die Situation sei in einen Aufstand ausgeartet, als Insassen versucht hätten, die Kontrolle über das Gefängnis zu erringen. Hunderte hätten zudem einen Fluchtversuch unternommen, was die Wärter zum Schusswaffeneinsatz veranlasst habe, hieß es. Hunderte weitere Polizisten rückten zur Verstärkung an, rund um den Komplex wurden Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Gefängnisse massiv überfüllt

In jüngster Zeit nehmen coronabedingte Unruhen in den Haftanstalten Sri Lankas zu. Unter Insassen wurden in fünf Gefängnissen mehr als 1000 Fälle gezählt, rund 50 Wärter wurden ebenfalls positiv getestet. Auf die heikle Lage reagierten Häftlinge in den vergangenen Wochen mit Protesten. Die Gefängnisse sind massiv überfüllt, in eigentlich für 10.000 Insassen ausgelegten Einrichtungen drängen sich mehr als 26.000.

Insgesamt hat Sri Lanka rund 23.000 Corona-Infektionen gemeldet, darunter 109 Todesfälle.