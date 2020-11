Gefangenentransport auf Autobahn in Unfall verwickelt: Beifahrer schwer verletzt

Anzeige

Anzeige

Suhl. Bei einem Unfall am Autobahndreieck Suhl ist am Dienstag der Beifahrer eines Gefangenentransports im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Transport mit einem Gefangenen und zwei Justizbeamten war bei der Überfahrt von der Autobahn 71 auf die A 73 in Fahrtrichtung Coburg aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

ZUM THEMA Auto drängt in Polizei-Kolonne: Zwischenfall bei Gefangenentransport

Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Beifahrer aus dem Fahrzeug bergen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Gefangene blieb unverletzt. Er wurde von Polizisten übernommen, als diese an der Unfallstelle ankamen. Die A 73 war in Fahrtrichtung Coburg zeitweilig gesperrt.