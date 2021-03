Unbekannte erklären Skate-Park mit gefälschtem Schild trotz Corona für geöffnet

Anzeige

Lübeck. Da wollte jemand wohl unbedingt skaten: Unbekannte haben in Lübeck an einem Skate-Park ein gefälschtes Hinweisschild aufgestellt und ihn so wieder für eröffnet erklärt. Das berichten die „Lübecker Nachrichten“ (LN).

So sollen sie sogar das offizielle Wappen der Hansestadt benutzt haben, um dem Zeichen einen offiziellen Anstrich zu verpassen. Auf dem Schild wurde auf einen angeblichen Beschluss der Stadt Lübeck hingewiesen, nach dem der Skate-Park seit dem 1. März wieder geöffnet sei. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung.

40 Menschen sind wohl auf das Schild hineingefallen

40 Personen sind aber augenscheinlich den Anweisungen auf dem gefälschten Schild gefolgt. „Aufgrund der vermeintlichen Öffnung hielten sich knapp 40 Personen, zum Teil ohne Mund- und Nasenschutz, auf dem umzäunten Gelände auf“, zitieren die LN einen Polizeisprecher. Beamte hätten die Betroffenen auf die aktuellen Corona-Maßnahmen hingewiesen. Daraufhin hätten alle Personen die Anlage auch verlassen.