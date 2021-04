Gefährliches Tier im Baum erweist sich als Croissant

Die Union spielt „Was wäre, wenn?“

Die schwer ins Rollen kommende Impfkampagne hält uns auch zum Ende der Woche in Atem. Das Gleiche gilt für die Union: In der Frage der Kanzlerkandidatur machen es die zerrütteten Schwesterparteien noch einmal spannend. Die Sportwelt blickt derweil in Richtung Olympische Sommerspiele, deren inoffizielles Motto im Corona-Jahr lauten könnte: „The show must go on.“