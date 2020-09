Gefahr bei Landeanflug: “Sind gerade an Typen mit Jetpack vorbeigeflogen”

Anzeige

Los Angeles. Nahe des Flughafens von Los Angeles staunten Piloten nicht schlecht, als plötzlich ein Mann mit einem Jetpack an ihnen vorbei flog. Wie der US-Sender “CNN” berichtet, ermittelt nun das FBI. Auch die Flugaufsichtsbehörde FAA prüft den Fall, denn das hätte schief gehen können: Ein Zusammenstoß wäre möglich gewesen.

In 915 Metern Höhe

Mindestens zwei Piloten sahen die Person mit Raketenrucksack und meldeten sich in einem Funkspruch. “Wir sind gerade an einem Typen mit einem Jetpack vorbeigeflogen” sagte ein Pilot der American Airlines in einer von einem örtlichen Fernsehsender abgespielten Funkbotschaft an die Fluglotsen. So sei der Jetpack-Flieger in 275 Meter Entfernung von dem Flugzeug und 915 Metern Höhe an der Maschine vorbei gekommen.

“Nur in L.A.”

Laut “CNN” gab nur zehn Minuten später der zweite Pilot die gleiche Sichtung per Funk durch: “Wir sahen gerade den Typ mit dem Jetpack an uns vorbei fliegen.” Die Flugsicherung gab eine Warnung an ein weiteres Flugzeug aus, das gerade im Landeanflug war. Der Controller sagte per Funk: “Nur in L.A.”