Corona-Ausbruch im Gefängnis Hannover-Hainholz

Niedersachsen, Hannover: Ein gesichertes Gebäude in der Abteilung Langenhagen der JVA Hannover. Der Gebäudekomplex, der ursprünglich als Kaserne genutzt wurde, dient heute der Unterbringung von Asylbewerbern in Abschiebehaft. In einem anderen Teil des Gebäudes brach dagegen das Coronavirus aus und infizierte Insassen.