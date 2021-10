Gefälschte Impfausweise in Sachsen-Anhalt: 22 Ermittlungen eingeleitet

Anzeige

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt hat die Polizei von Mai bis Oktober dieses Jahres 22 Mal im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen ermittelt. Dabei wurde Hinweisen auf Angebote im Internet, der Herstellung und dem Verkauf, sowie der Nutzung von gefälschten Impfausweisen nachgegangen, wie das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt auf epd-Anfrage mitteilte.

Fälschungen oft in Apotheken entdeckt

Meist seien gefälschte Impfnachweise bei der beabsichtigten Ausstellung von Impfzertifikaten in Apotheken festgestellt worden. 13 Hinweise habe es in diesem Zusammenhang gegeben, sieben weitere für die Herstellung beziehungsweise den Verkauf gefälschter Nachweise und in zwei Fällen hinsichtlich des Verkaufs im Internet.