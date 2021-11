Gefährliche Mutprobe: Schüler soll in Klasse gewürgt worden sein

Anzeige

Leverkusen. Mehrere Schüler sollen sich an einem Berufskolleg in Leverkusen an einer gefährlichen Mutprobe beteiligt und diese gefilmt haben. Ziel sei es gewesen, einem 18-Jährigen Mund und Nase zuzuhalten und ihn - mutmaßlich mit seinem Einverständnis - bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gefährliche Körperverletzung

Als ein Lehrer den Klassenraum betreten habe, seien die Schüler auseinander gegangen. Verletzungen habe der 18-Jährige nach Lage der Dinge nicht davon getragen, so die Polizei. Das Ganze soll sich am Freitag vor einer Woche abgespielt haben.

Die Schulleitung stellte nach Angaben der Polizei Anzeige. Es bestehe der Anfangsverdacht einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Nun wird ermittelt. Die Polizei warnte ausdrücklich vor derartigen „Challenges“, die sich über das Internet verbreiteten.