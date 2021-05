Gefährlich: Suche nach bewaffnetem Mann in Frankreich hält an

Anzeige

Anzeige

Le Lardin-Saint-Lazare. In Südwestfrankreich suchen Einsatzkräfte den zweiten Tag in Folge nach einem Bewaffneten, der einen Mann angegriffen und auf Polizisten geschossen haben soll. Mehr als 24 Stunden nach Einsatzbeginn in der Dordogne veröffentlichte die dortige Gendarmerie am Montag ein Foto des gesuchten Mannes. In dem Zeugenaufruf hieß es, der 29-Jährige sei gefährlich.

Auf jeden Kontaktversuch der Polizei erwiderte der Mann mit Schüssen

Etwa 300 Polizisten sind an der Suche beteiligt. Das Dorf Le Lardin-Saint-Lazare, in dessen Nähe der Mann vermutet wird, ist weiterhin abgeriegelt. Schulen und Firmen blieben dort am Montag teilweise geschlossen oder in eingeschränktem Betrieb.

Anzeige

Der ehemalige Soldat soll am frühen Sonntagmorgen den neuen Freund seiner ehemaligen Partnerin angegriffen und dann auf Sicherheitskräfte geschossen haben. Anschließend sei er in ein Waldgebiet in der Nähe des Dorfes geflohen. Noch am Sonntag hieß es, die Polizei habe ihn in dem schwer zugänglichen Waldgebiet lokalisiert und mehrmals versucht, mit ihm in Kontakt zu treten. Jedes Mal soll er als Antwort darauf das Feuer eröffnet haben.

Anzeige

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Medienberichten zufolge wurde der Mann wiederholt wegen häuslicher Gewalt verurteilt. Bei seiner Flucht am Sonntag trug er demnach ein elektronisches Armband.