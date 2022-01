Gedenken an Opfer des Heidelberger Amoklaufes: „Ein ganzer Campus in Angst und Schrecken“

Anzeige

Anzeige

Heidelberg. Die Universität Heidelberg erinnert eine Woche nach dem Amoklauf auf dem Campus mit einer Trauerfeier in der Peterskirche an die Opfer. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Orgelmusik. Dann findet der Universitätsprediger der Universität Heidelberg, Helmut Schwier die ersten Worte für diese traurige Zusammenkunft: „Innehalten, das tun wir, eine Woche nach der schrecklichen Gewalttat an unserer Universität“, sagt er und spricht von einer Tat, die „einen ganzen Campus in Angst und Schrecken“ versetzt und viele Menschen in der Stadt traumatisiert habe. Das Gedenken im der Kirche solle helfen, „den Schock zu überwinden und ins Leben zurückzufinden“.

Schwier spricht im Folgenden über „das erste Erschrecken über die Warnungen und Meldungen“ und eine Zusammenkunft in der Kirche nach der Tat am letzten Montagabend. Er erinnert sich an „Gespräche mit Betroffenen, mit Ängstlichen, mit Wütenden“. Auch wenn Normalität und Alltag gerade so weit entfernt seien, ruft er zum miteinander reden und Zusammenhalten auf. „Auch die Seele der Universität ist verwundet“, sagt er, und kündigt an, dass es auf dem Campus geschützte Räume abseits der Öffentlichkeit geben solle. „Wir orientieren uns am Geist der Freiheit, gegen Einschüchterung und Bedrohung“, sagt er. „Ich vertraue darauf, zweifelnd und wund ja, aber auch zuversichtlich, mit Gottes Hilfe (...) werden wunde Seelen heilen. Wird das Schwere wieder leicht. Wird Studieren voller Entdeckungsfreude sein.“

Schweigeminuten für die Opfer

Zum Gedenken der getöteten 23-jährigen Studentin und ihrer drei verletzten Kommilitonen waren zudem alle Menschen aufgerufen, um 12.24 Uhr für eine Minute innezuhalten. Zu diesem Zeitpunkt kamen am vergangenen Montag die ersten Notrufe aus dem Saal, in dem der Täter mehrfach auf die 30 Erstsemester der Biowissenschaften schoss.

Anzeige

Die Stadt am Neckar ist studentisch geprägt. Rund 39.000 junge Menschen studieren an den fünf Hochschulen Heidelbergs, das entspricht einem Viertel der Einwohner. Allein an der ältesten deutschen Universität sind 31.000 Studenten eingeschrieben.

18-jähriger Täter studierte Biowissenschaften

Zu diesen gehörte auch der 18 Jahre alte Täter, der wie seine Opfer Biowissenschaften studierte, diese aber nach Erkenntnissen der Ermittler nicht kannte. Er drang am vergangenen Montag mit einer Waffe in ein laufendes Tutorium ein, in dem eine ältere Studentin den Neulingen organische Chemie nahe bringen sollte. Er schoss mehrmals und traf die aus Landau stammende 23-Jährige mit der Schrotflinte in den Kopf. Drei weitere Kommilitonen wurden angeschossen, kamen aber mit leichteren Verletzungen davon. Die junge Frau starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Täter verließ das Gebäude und tötete sich selbst.

Das Motiv für die Tat liegt weiter im Dunkeln. Die Polizei ermittelt auch zur Frage, ob eine psychische Erkrankung des Mannes Hintergrund der Tat war.