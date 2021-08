Geburtstagsgeschenk für US-Astronautin: SpaceX-Transporter liefert Eiscreme zur ISS

Anzeige

Cape Canaveral. US-Astronautin Megan McArthur hat zu ihrem 50. Geburtstag ein besonders Paket in Empfang genommen. Ein Raumtransporter des Unternehmens SpaceX legte zum Jubiläum der Astronautin am Montag an der Internationalen Raumstation ISS an und brachte auch Eiscreme für die Geburtstagsfete mit McArthurs sechs Kollegen. „Mir hat noch nie jemand ein Raumschiff zum Geburtstag geschickt“, sagte McArthur.

Die „Dragon“-Kapsel hatte auch Zitronen, Tomaten und Avocados an Bord. Dazu kamen ein paar Tonnen Forschungs- und Ausrüstungsgegenstände. Ihren Geburtstag im All feiert McArthur mit ihren US-Kollegen Mark Vande Hei und Shane Kimbrough, den russischen Kosmonauten Oleg Nowizki und Pjotr Dubrow, dem Franzosen Thomas Pesquet und dem Japaner Akihiko Hoshide.