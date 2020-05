Gastwirt will 400 Liter Bier verschenken - doch das Ordnungsamt verbietet es

Anzeige

Bickenriede. Gastwirt David Groß (32) aus Bickenriede (Unstrut-Hainich-Kreis) in Thüringen wollte 400 Liter Bier verschenken, die er wegen der Corona-Krise nicht ausschenken konnte und die das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hatten. Doch das Ordnungsamt verbot ihm das, wie er der “Bild”-Zeitung berichtet.

„Ich wollte das Fassbier eigentlich in einer Bier-Rettungsaktion an meiner Restauranttür verschenken. Doch das Ordnungsamt hat es mir kurz vorher verboten“, sagte der Gastronom der Zeitung. Er könne nicht nachvollziehen, warum ihm zwar erlaubt sei, Essen auszuliefern, aber kein Bier. „Essen ausliefern dürfen wir, doch Bier to go ist verboten. Dabei dürfen anderswo derartige Aktionen stattfinden. Es ist sehr schade um den vielen Gerstensaft.“

Übrigens: Einfach so wegkippen dürfe er das Bier auch nicht. Das Vernichten von Alkohol müsse beim Hauptzollamt mindestens eine Woche vorher angemeldet werden, habe er erfahren, so Groß.

RND/hsc