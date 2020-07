Ganz schön mutig: Wanderin macht Selfie mit Schwarzbären

Anzeige

Anzeige

Es sind Szenen, die dem Beobachter den Atem stocken lassen: Ein Schwarzbär nähert sich in einem Nationalpark in Mexiko einer Gruppe junger Frauen, stellt sich auf die Hinterbeine und beschnüffelt seine menschlichen Gegenüber. Die lassen sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen – und machen sogar noch ein Selfie mit dem Schwarzbären, wie ein in sozialen Medien vielfach geteiltes Video zeigt.

Entstanden sind die Aufnahmen im Naturschutzgebiet Chipinque in San Pedro Garza Garcia. Während der Schwarzbär die Frauen beschnüffelt, beweisen die Nervenstärke: Sie bleiben ruhig und machen keinerlei hektische Bewegungen. Eine der Wanderinnen macht sogar ein Selfie mit dem Bären, der direkt hinter ihr steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nicht die Nerven zu verlieren, zahlt sich letztendlich aus: Nachdem das wilde Tier die Frauen beschnuppert hat, zieht es seines Weges. Zurück bleibt ein für die junge Wanderin vermutlich unvergessliches Foto mit einem Bären.