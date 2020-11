„#gameover“: Berliner Polizei erwischt zwölf Menschen bei Pokerrunde in Shishabar

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Berliner Polizei hat mitten in der Corona-Pandemie eine illegale Pokerrunde in einer angeblich geschlossenen Shishabar in Neukölln aufgelöst. Zwölf Menschen hätten sich dort zum Kartenspielen und Rauchen von Wasserpfeifen getroffen, twitterte die Polizei am Mittwoch.

„Ergebnis: #gameover“

Alles ohne Masken, Anwesenheitslisten, Abstand und ohne Verantwortung, wie die Polizei schrieb. „Ergebnis: #gameover“.