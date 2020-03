Gaffer fotografiert Leiche und verschickt Fotos bei WhatsApp

Anzeige

Lörrach. Vor einem Supermarkt in Lörrach hat ein Gaffer am Samstag einen Mann fotografiert, der nach einem medizinischen Notfall gestorben war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschickte der Passant die Bilder der zugedeckten Leiche per WhatsApp und löste damit Spekulationen über die Todesursache aus. Durch die Messenger-Dienste seien Gerüchte verbreitet worden, wonach es sich um ein Verbrechen gehandelt habe, berichtet die Badischen Zeitung.

Gegen den Fotografen wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, bei dem Vorfall auch Polizisten ohne deren Einwilligung aufgenommen zu haben.

