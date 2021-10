Gaffer behindern Feuerwehr bei Rettungseinsatz in NRW

Anzeige

Gevelsberg. Schaulustige haben einen Einsatz der Feuerwehr mit einem Verletzten in Gevelsberg behindert und Rettungskräfte verbal attackiert. Um genügend Platz für Einsatzkräfte und Fahrzeuge zu schaffen, mussten einige Straßen und Kreuzungen rund um die Einsatzstelle gesperrt werden, wie die Feuerwehr am Freitag berichtete. „Dies wollten einige Mitbürger nicht tolerieren und beschimpften die Einsatzkräfte lautstark oder ignorierten die Absperrungen völlig.“ Die Kräfte waren zu dem Einsatz in eine Wohnung gerufen worden und fanden dort auf der Terrasse ein geöffnetes Paket mit unbekannter Substanz.

Person klagt über Atemnot

Die verletzte Person klagte über Atemnot und Augenreizung und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Spezialisten der Dortmunder Feuerwehr rückten mit einem mobilen Labor zur Erkennung biologischer, chemischer oder radiologische Gefahrstoffe an. Sie gaben wenig später Entwarnung.