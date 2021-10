Autopsie bestätigt Mordverdacht: Gabby Petito wurde erwürgt

Anzeige

Eine Autopsie des Leichnams von Gabby Petito hat ergeben, dass die junge Frau erwürgt wurde. Das teilte Gerichtsmediziner Brent Blue in Teton County im US-Staat Wyoming am Dienstag mit, wie unter anderem das Portal „TMZ“ berichtet. Die 22-Jährige sei Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Sie könnte bereits drei oder vier Wochen vor dem Fund ihrer Leiche am 19. September gestorben sein. „Wir sind nur mit der Feststellung der Todesursache (...) betraut. Wer das Tötungsdelikt begangen hat, ist Sache der Strafverfolgungsbehörden“, sagte Blue.

Der Fall Gabby Petito hat in den USA, aber auch weltweit große Aufmerksamkeit erregt. Petito und ihr 23-jähriger Freund Brian Laundrie waren im Sommer zu einer Reise durch die USA aufgebrochen, die sie in sozialen Netzwerken dokumentiert hatten. Am 1. September kam der Freund laut Polizei allein zurück nach Hause nach Florida, zehn Tage später meldeten Petitos Eltern ihre Tochter als vermisst.

Freund von Gabby Petito weiter verschwunden

Die Ermittler hatten vermutet, dass Gabby sich zuletzt in der Gegend des Grand-Teton-Nationalparks in Wyoming aufgehalten habe. Dort hatten sie tagelang nach ihr gesucht - und schließlich ihre Leiche gefunden. Warum die Reise des Paares, das auf Bildern glücklich wirkte, ein tödliches Ende nahm, ist offen.

Laundrie war Mitte September ebenfalls als vermisst gemeldet worden. Er hatte seinen Eltern gesagt, dass er in das Naturschutzgebiet Carlton Reserve in Florida gehe, nachdem er am 1. September ohne Petito von der Reise zurückgekehrt war. Gegen den verschwundenen Freund war Haftbefehl erlassen worden, nach ihm wird weiterhin gesucht.