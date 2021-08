Fußballer finden vermissten Rentner in Graben

Anzeige

Fulda/Gersfeld. Mit einer spontanen Suchaktion hat eine Fußballmannschaft in Osthessen einen vermissten Rentner gerettet. Der 83-Jährige war am 19. August in Gersfeld (Landkreis Fulda) als vermisst gemeldet worden, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Montag mitteilte. Kurz entschlossen hätten Mitglieder der „Alte Herren“-Mannschaft der Sport- und Kulturgemeinschaft Gersfeld/Rhön (SKG) die Suchaktion unterstützt und den unterkühlten Mann zweieinhalb Stunden später im Wald in einem Graben liegend aufgefunden.

Um sich zu bedanken - und für ein Freundschaftsspiel - soll am Donnerstag eine Auswahl des Polizeipräsidiums nach Gersfeld kommen.