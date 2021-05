Fuß auf Schnellstraße in Kalifornien gefunden

Anzeige

San Bernardino. Auf einer Schnellstraße im Süden von Kalifornien ist ein menschlicher Fuß gefunden worden. Der nackte Fuß sei am Montag (Ortszeit) bei der Arbeit an einem Mittelstreifen in San Bernardino entdeckt worden, teilte der Verkehrspolizist Ivan Sandoval mit. Er könne einer Frau gehört haben. Er habe sich offenbar schon mehrere Tage dort befunden.

Fuß wird von Gerichtsmedizin untersucht

Bei einer umfassenden Durchsuchung des Gebiets wurden keine weiteren menschlichen Überreste gefunden, wie die Zeitung „The Sun“ von San Bernardino berichtete. Der Fund sei der Gerichtsmedizin übergeben worden.