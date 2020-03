Für Schnäppchenjagd ins Nachbardorf: Italiener muss Bußgeld zahlen

Anzeige

Rom. Teurer Einkauf: Weil er wegen günstigerer Angebote in eine Nachbargemeinde zum Einkaufen fuhr, muss ein Italiener ein hohes Bußgeld berappen. Er habe damit gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen verstoßen, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Die Carabinieri in Canneto sull'Oglio (Provinz Mantua) habe der Schnäppchenjäger von der Notwendigkeit seiner Fahrt nicht überzeugen können.

Die italienische Regierung hatte Ende voriger Woche die seit 10. März geltenden Ausgangsbeschränkungen noch einmal verschärft. Laut Ansa drohen bei Verstößen Bußgelder zwischen 400 und 3000 Euro. Italien ist in Europa das von der Corona-Pandemie am stärksten betroffene Land, mit 86 498 gemeldeten Infektionen bis Freitagabend. Die Lombardei, zu der Mantua gehört, ist wiederum die am schwersten heimgesuchte Region.

dpa