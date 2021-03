Für Corona-Helden: Hamburgs Bäcker spendieren 10.000 Quarkbällchen

Anzeige

Hamburg. Hamburgs Bäcker haben die ersten von rund 10.000 Quarkbällchen an Helfer in der Corona-Pandemie verschenkt. Die erste süße Fuhre der Innungsbäcker wurde an Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes verteilt.

„Wir möchten damit die Alltagshelden küren. Die Alltagshelden sind Ärzte, Krankenschwestern, Erzieherinnen oder der gute Nachbar von nebenan. Die leisten so viel Gutes, dass wir gesagt haben: Wir geben etwas ab und versüßen ihnen den Tag“, sagte Innungsobermeisterin Katharina Daube am Dienstag in Hamburg.

15 Bäcker der Hansestadt machen bei der Aktion mit. Die Quarkbällchen werden sowohl an Organisationen als auch an von anderen vorgeschlagene Menschen verschenkt.