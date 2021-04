Fünf Tote in den USA - Bewaffneter feuert aus Haus auf Polizei

Anzeige

Anzeige

Boone. Ein Bewaffneter hat in den USA mutmaßlich vier Menschen getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen. Der Verdächtige habe aus einem Wohnhaus heraus auf Polizisten geschossen und dabei zwei von ihnen getötet, teilte die Polizei im Bezirk Watauga County in North Carolina am Donnerstag mit. Bei den beiden anderen Toten handelte es sich demnach um Bewohner des Hauses in der Stadt Boone, nach örtlichen Medienberichten um die Mutter und den Stiefvater des mutmaßlichen Täters. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die Polizei war am Mittwoch (Ortszeit) zu dem Haus gerufen worden, weil der Besitzer sich nicht bei der Arbeit gemeldet hatte und er und seine Familie auch über Telefon nicht erreichbar waren. Die beiden Polizisten, die nachschauen kamen, wurden von Schüssen getroffen und starben. Auch weitere Polizisten und ein Mitglied der Feuerwehr kamen Berichten zufolge unter Beschuss, als sie die beiden retten wollten. Etwa 15 verschiedene Polizeibehörden belagerten in der Folge das Haus über Stunden.