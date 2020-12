Fulda: Frauenleiche in Hinterhof gefunden

Anzeige

Fulda. Am Montagmorgen um 8 Uhr ist in der hessischen Stadt Fulda eine Frauenleiche in einem Hinterhof in der Innenstadt gefunden worden, berichtet „Osthessen News“. Die Kriminalpolizei sei derzeit vor Ort und sichere Spuren. Zur Todesursache und zum Alter der Frau gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hinweise, heißt es in dem Bericht weiter. Außerdem seien neben der Polizei auch Notfallseelsorger im Einsatz.

Bei weiteren Informationen wird dieser Artikel aktualisiert.