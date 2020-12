Wieder wird ein Kind aus Fulda vermisst: Suche nach dem achtjährigen Melvin

Anzeige

Fulda. Am Mittwoch wurde in Fulda eine Kinderleiche gefunden, vermutlich handelt es sich um eine vermisste Zweijährige. Nun gibt es den nächsten Vermisstenfall in der hessischen Stadt. Seit Mittwochabend ist der achtjährige Melvin aus der ambulanten Jugendhilfe in Fulda verschwunden, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilt.

Der achtjährige Melvin aus Fulda wird vermisst. © Quelle: Polizeipräsidium Osthessen

Der Junge ist demnach 1,30 Meter groß, hat kurze blonde Haare und trägt einen orangefarbenen Pullover mit Tigersymbol, grauer Hose und beigefarbenen Schuhen. Er hat demnach keine Jacke an. Hinweise über den Aufenthalt des Jungen nimmt die Polizei unter der Nummer 0661/1050 entgegen.