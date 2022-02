Lkw rast in Dutzende parkende Autos - mehrere Brände, Fahrer festgenommen

Anzeige

Fürth. Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend in Fürth eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Mit seinem Fahrzeug habe er zahlreiche parkende Autos gerammt, einige hätten dabei Feuer gefangen, teilte die Polizei per Twitter mit.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Einsatz. Weitere Angaben - etwa zur Unfallursache - gab es zunächst auch auf Nachfrage noch nicht.

Der Fahrer sei noch am Unfallort stark alkoholisiert festgenommen worden, berichtet das Portal „Nordbayern“. Dem Bericht zufolge seien 31 Autos beschädigt worden.