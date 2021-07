Für an Corona verstorbene Oma: 19-Jähriger wandert von Potsdam zum Gardasee

Anzeige

Seine Oma starb an den Folgen einer Corona-Infektion – nun möchte ein 19-jähriger Potsdamer seiner verstorbenen Großmutter ihren letzten großen Wunsch erfüllen. Denn wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet, sei eines der größten Ziele der alten Dame gewesen, irgendwann einmal an den Gardasee nach Italien zu reisen. Diese Reise tritt nun ihr Enkel für seine Oma an. Immer mit dabei: Seine Kamera – und mehr als 128.000 Follower, die die Reise des jungen Mannes auf der Social-Media-Plattform Tiktok begleiten.

Auf seinem Account „derallerechtehugo“ postet der Wanderer Videos über seine Reiseerlebnisse, Etappen und dokumentiert auch Probleme, die sich ihm Tag für Tag auf seiner rund 1000 Kilometer langen Strecke in den Weg stellen. Von kaputten Wanderschuhen bis zur Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit in einem fremden Ort – die Follower des jungen Mannes sind stets dabei, wenn es etwas zu berichten gibt.

Inzwischen ist Hugo, so heißt der junge Mann, seit 40 Tagen unterwegs – mehrfach am Tag postet er in der Regel unterhaltsame und informative Clips rund um seine Reise. In einem Interview mit RBB sagte er: „Ich will Menschen ermutigen, auch besondere Sachen zu machen.“ Genau das scheint ihm zu gelingen – denn von Tag zu Tag wächst die Social-Media-Community des 19-Jährigen, die ihn tatkräftig in Form von Spenden oder anderen kuriosen Aktionen unterstützt. So zahlte ihm etwa ein Nutzer ein Hotelzimmer, während ihn ein anderer Follower kostenlos tätowierte.