Fünf Menschen in Norwegen getötet: Mutmaßlicher Täter gesteht laut Medienberichten

Ein Mann mit Pfeil und Bogen bewaffneter Mann ist am Mittwochabend durch die Innentstadt des norwegischen Kongsberg gezogen und hat dabei auf Menschen geschossen. Fünf Personen starben, zwei weitere wurden verletzt. Etwa eine halbe Stunde später konnte die Polizei den Täter fassen: Es handelt sich um einen 37-jährigen Dänen, der noch in der Nacht vernommen wurde.

Die Angriffe ereigneten sich nach Angaben der Polizei an mehreren Orten in der Stadt. Der Täter habe sich über ein größeres Gebiet hinweg bewegt, teilten die Ermittler mit. Das Zentrum der Stadt wurde weiträumig abgeriegelt.

Am Donnerstagmorgen gibt eine Staatsanwältin im norwegischen Sender TV2 bekannt, dass der Täter in der Nacht gestanden haben soll. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 37-jährigen Dänen, der in Kongsberg leben soll.

Polizei: Täter hat allein gehandelt

Schon am Abend ging die Polizei davon aus, dass der Täter alleine gehandelt habe. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, auch eine terroristische Motivation kann laut Polizei zum derzeitigen Punkt nicht ausgeschlossen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Vorabend des Regierungsantritts des neuen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Der Sozialdemokrat zeigte sich schockiert. „Das, was wir heute Abend aus Kongsberg hören mussten, zeugt davon, dass eine grausame und brutale Tat begangen worden ist“, sagte er am späten Abend der Nachrichtenagentur NTB.