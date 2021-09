Fünf Bergsteiger sterben bei Schneesturm in Russland

Von der großen Klimakrise und den kleinen Orten der Hoffnung

Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen, Zehntausende werden laut Polizei allein im Berliner Regierungsviertel erwartet. Die Klimaschützer betonen, keine Lobbyarbeit für die Grünen betreiben zu wollen. Wie man die Zukunft selbst in die Hand nimmt, zeigt der kleine Ort Harsdorf in Oberfranken, dort kämpfen die Bewohner gemeinsam und parteiübergreifend für eine klimagerechte Zukunft.