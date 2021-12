„Fühle mich regelrecht eingesperrt“: Baufirma blockiert Zufahrt zu Haus von schwerkranker Frau

Anzeige

Stralsund. Jürgen Rost (67) lebt mit seiner schwerkranken Frau Brigitte (64) in Klausdorf bei Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern, Kreis Vorpommern-Rügen). Erst vor zwei Jahren ist das Ehepaar aus Dresden an die Ostsee gezogen, um dort den Ruhestand zu verbringen in ihrem Traumhaus im Klausdorfer Wohngebiet „Mückenstich“.

Aus dem Traumhaus scheint aber ein Albtraum geworden zu sein, wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) berichtet. Wegen Arbeiten an einer privaten Straße könnten die Rosts ihr eigenes Haus nicht mehr erreichen. Für Brigitte Rost aber könne das über Leben und Tod entscheiden – denn die 64-Jährige leide an myotoner Dystrophie, einer fortschreitenden Muskelschwäche.

Der Rettungswagen braucht nur sechs Minuten – erreicht das Haus aber nicht

Nachts sei sie auf ein Beatmungsgerät angewiesen, verschlechtere sich ihr Zustand, brauche sie gar medizinische Hilfe. Ein Rettungswagen aber erreiche das Haus momentan insbesondere nachts nicht, da die zuständige Baufirma die Zufahrt über Nacht, an Wochenenden und Feiertagen zeitweise mit einem Radlader blockiere. „Von Stralsund aus braucht der Rettungswagen sechs Minuten“, sagte Ehemann Jürgen Rost der OZ. „Doch angekommen in Klausdorf, kann er uns nicht erreichen. Dabei kann es um Leben und Tod gehen.“

Jürgen Rost, ein ehemaliger Elektrofacharbeiter, kämpfe seit Wochen um die Möglichkeit, das eigene Grundstück erreichen zu können. Aktuell aber gestalte sich die Situation so: Privatautos dürfen das Baugebiet nicht befahren. Familie Rost habe einen Parkplatz zugewiesen bekommen, erzählte Jürgen Rost der OZ. „Der ist 500 Meter entfernt. Für größere Einkäufe brauche ich immer eine Schubkarre“, fügte er hinzu.

Für ihn sei die Strecke immerhin noch zu bewältigen. Für seine Frau aber bestehe dafür keine Chance: Zu matschig und damit unbegehbar sei für sie die Baustraße, zu hoch die Schwelle vom Grundstück aus auf die offenbar zu hoch gebaute Straße. „Ich fühle mich hier regelrecht eingesperrt“, sagte Brigitte Rost. Die Fertigstellung der Straße sei dem Ehepaar aber frühestens für Ende Februar in Aussicht gestellt worden.

Auch das Traumhaus entpuppt sich als Albtraum

Doch auch das Traumhaus selbst habe sich als Fehlgriff erwiesen, schreibt die OZ. Kurz nach dem Einzug sei ein Wasserschaden festgestellt worden, die komplette Bodenplatte musste raus. „Das Wohngebiet ist nah am Wasser gebaut“, sagte Jürgen Rost. „Zu nah.“ Die Rosts hätten sich ihr Recht eingeklagt, seien aber dennoch zunächst ohne Bleibe gewesen. „Wir sind von Ferienwohnung zu Ferienwohnung gezogen“, sagte der 67-Jährige. „Eine Zeit lebten wir sogar im Hotel und auf der Insel Rügen. Immer aus dem Koffer.“

Thomas Reichenbach (CDU), Bürgermeister von Klausdorf, wisse um das Problem, sagte er der „Ostsee-Zeitung“. Aber: „Diese Stichstraße wird von privater Hand gebaut. Schon einmal wurden die Gossen am Rand total kaputt gefahren. Das war ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Ist doch klar, dass das nicht wieder passieren soll. Deshalb muss, bis die Straße fertig ist, mit Einschränkungen gerechnet werden.“

Reichenbach wisse auch, dass Familie Rost viel mitgemacht habe, wegen der Odyssee mit ihrem Haus. Der Rettungsdienst aber kenne die Situation und sei für einen eventuellen Noteinsatz im Mückenstich in Kenntnis gesetzt worden, so der Bürgermeister. Auch die Feuerwehr in Klausdorf ist vorbereitet, falls dort Hilfe gebraucht werde.

Nach OZ-Angaben wollte sich die beauftragte Baufirma zum Problem nicht öffentlich äußern. Der Verwalter des Baugebietes aber habe versprochen, sich dem Fall anzunehmen und notfalls zu helfen.