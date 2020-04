Früher erschreckte er so Nazis: 96-Jähriger lässt sich in Corona-Krise einen Irokesen schneiden

Anzeige

1944, kurz vor dem D-Day, ließ sich Fallschirmjäger Guy Whidden aus Maryland einen Irokesen schneiden. Damals war die Frisur unter Soldaten beliebt, um die Nazis in den Kämpfen zu erschrecken. Erst als der Haarschnitt in der Nacht vor dem D-Day verboten wurde, ließen sich Whidden und andere eine Glatze rasieren.

Heute ist Guy Whidden 96 Jahre alt und hat sich wieder einen Irokesen schneiden lassen. Die Idee kam ihm aus zwei Gründen, erzählt er gegenüber CNN: Zum einen wolle er seinen gefallenen Kameraden Tribut zollen und an sie erinnern. Zum anderen wolle er die Menschen in der Coronakrise aufmuntern. “Ich wusste, dass es für einige Lacher sorgen würde”, sagte er gegenüber CNN. “Und ich habe nicht viel zu tun, so wie die meisten von uns, die zu Hause eingesperrt sind.”

Hunderte folgen dem 96-Jährigen bei der Mohawk-Challenge

Seine Enkelin Lydia L. Arshadi teilte Fotos von der neuen Frisur ihres Opas auf Facebook. “Opa hat heute beschlossen, dass er wieder einen Irokesen tragen will”, schrieb sie. “Und wenn ein 96-Jähriger etwas will, macht man, was er will.” Guy Whidden wünschte sich, unter dem Hashtag #mohawkchallenge auf seine neue Frisur aufmerksam zu machen. Und da folgte die Enkelin und rief gleich zum Teilen der Bilder auf. In einem Youtube-Video ist zu sehen, wie die Frisur entstand.

“Ich fühle mich wie ein junger Kerl”, sagte Whidden zu CNN – und fordert andere Soldaten auf, es ihm nachzutun. “Es ist ziemlich gut geworden, außer, dass die Haare jetzt grau sind”, sagte er.

Und wie die Enkelin es schon sagte, einem 96-Jährigen lässt sich schlecht widersprechen – und so taten es ihm Hunderte gleich. Das sei zwar nicht geplant gewesen, sagte Whidden, aber wenn man Menschen mit ein paar grauen Haaren aufmuntern könne, dann sei das doch schon mal was.

RND/msk