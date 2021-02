„Frozen“ und Rettungsdienst? Als Samy Splint begeistert dieser Rettungssanitäter Millionen

Anzeige

Rostock. Für einen Rettungssanitäter ist das eine recht alltägliche Frage: „Willst du einen Einsatz fahren?“ Der 31-jährige Rostocker Christian Manshen hat daraus gleich ein ganzes Lied entwickelt – ein Cover des Hits „Do You Want to Build a Snowman?“ von Disneys „Frozen“. Millionen haben das schon bei Tiktok und Instagram, wo der hauptberufliche Rettungssanitäter Samy Splint heißt, gesehen. Besonders ist, dass Manshen nicht nur mit Witz an die Sache herangeht, sondern auch den Ernst der Einsätze nicht verschweigt.

„Wir haben auch in der Realität quasi wöchentlich mit dem Tod zu tun“, sagt Manshen nun der „Ostsee-Zeitung“ (OZ). Doch auf der Wache unterstützten die Kollegen sich wie eine Familie. Hilfe komme ebenfalls von einem Kriseninterventionsteam. „Das ist für mich nicht nur ein Job, sondern eine Berufung“, wird der Rostocker ebenfalls zitiert. Er habe sich bereits als Teenager im Rettungsdienst engagiert, erst im Ehrenamt und seit fünf Jahren hauptberuflich.

Falls Samy Splint online Geld verdient, will er das spenden

Online postet Manshen als Samy Splint nicht nur Fotos und Videos aus dem Berufsalltag – er klärt auch auf und beantwortet mit Geduld die Fragen seiner Follower. „Wir beantworten zum Beispiel Fragen, wie das mit der Mund-zu-Mund-Beatmung in Corona-Zeiten aussieht oder was nach einem Knochenbruch zu tun ist“, wird er von der „OZ“ zitiert. Sollte er durch seine Videos online Geld verdienen können, möchte er dies nicht nutzen, um sein Gehalt aufzubessern. Dieses Geld wolle Manshen auf jeden Fall spenden.