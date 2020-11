Frostiges Wetter: Hurrikan „Eta“ bringt Deutschland am Freitag Schnee

Anzeige

Anzeige

Weißer November wird‘s. Jedenfalls wenn man oberhalb von 400 Meter lebt. Die derzeitige Abkühlung – von Norden her kommend – bringt Deutschland ersten Schnee. Bis zum Alpenrand soll er fallen, dort auch noch eine Weile hängenbleiben.

Ein Wirbelsturm hat Schuld am weißen November

Ursache der Schneeschauer, die bis zum Freitagabend hin in Harz, Erzgebirge und Bayerischem Wald für eine bis zu fünf Zentimeter hohe Schneedecke sorgen sollen, ist der Hurrikan „Eta“, der in Mittelamerika jüngst Chaos und Schrecken verbreitete. Bei seinem Vordringen in Wasser mit geringerer Temperatur verwandelte er sich in ein stürmisches Atlantiktief, das am Donnerstag auf Sylt Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern erreichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch an anderen Wetterstationen, so Jürgen Schmidt, Diplommeteorologe vom Wetterkontor, seien über 100 Stundenkilometer gemessen worden. 104 Stundenkilometer am Brocken.

Anzeige

Und so sind es quasi die relativ zahmen Ausläufer des Horrorwirbels „Eta“, die am Freitag über Deutschland hinwegziehen und Schnee bringen. Im Flachland allerdings bleibt es grün, braun, bunt, wie gehabt – wird es keinen Wintereinbruch geben. Hier werden allenfalls flüchtige Graupelschauer zu beobachten sein. Auch der Westen, Südwesten und Nordosten werden wohl schneefrei bleiben.

Die Freude der Schneefans ist nur von kurzer Dauer

Anzeige

Und in den betroffenen bergigen und hügeligen Landschaften wird die Freude am Winter nur von kurzer Dauer sein. Im Laufe des Wochenendes, so Schmidt, wird – vor allem im Norden – mildere Luft erwartet. Hallo Winter – Winter ade.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Auch die langfristige Prognose des Deutschen Wetterdienstes macht Fans von Schlittenfahrten und Schneeballschlachten keine große Hoffnung. Es soll – wie zuletzt Usus – ein „zu milder Winter“ werden, was uns für 2020/21 ins Land steht.