Friseurin will trotz Lockdowns wieder öffnen: „Habe nichts mehr zu verlieren“

Anzeige

Anzeige

Zinnowitz. Die Friseurmeisterin Bianca Orpel aus Zinnowitz in Mecklenburg-Vorpommern will ihr Geschäft ab Montag trotz des Lockdowns wieder für Kunden öffnen. Auch eine Strafe nehme sie dabei in Kauf, wie sie der „Ostsee-Zeitung“ sagte. „Ich habe nichts mehr zu verlieren.“

Ihre gesamte finanzielle Existenz und die ihrer Familie stünden auf dem Spiel, sagte Orpel der Zeitung. „Ich stehe vollkommen mittellos da. Ich bekomme keinen Kredit und weiß nicht mal, wie ich nächsten Monate das Schulgeld für meinen Sohn bezahlen soll.“

Seit 2000 sei sie selbstständig, nach einem schweren Unfall habe sie Insolvenz anmelden müssen. „Aber daraus bin ich wieder aufgestanden. Ich hab mir gerade wieder alles aufgebaut.“ Schon der erste Lockdown habe sie allerdings schwer mitgenommen, nach einem Kreislaufzusammenbruch sei sie für eine Woche ins Krankenhaus gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Natürlich gibt es Corona“

Anzeige

Sich selbst will sie nicht als Gegnerin der Maßnahmen verstanden wissen, und schon gar nicht als Corona-Leugnerin: „Natürlich gibt es Corona und was gerade in den Kliniken passiert, ist schlimm.“ Doch sie verweist auch auf Widersprüche: „Überall in den großen Geschäften, wo Hunderte Menschen einkaufen, sind die Sicherheitsmaßnahmen zurückgefahren worden. Anders als im Frühjahr sehe ich kaum noch Security und die Spender für Desinfektionsmittel sind oft leer.“ In ihrer Branche habe man dagegen nicht aufgehört, auf die Einhaltung aller Maßnahmen zu achten.

Trotzdem musste Bianca Orpel ihren Salon schließen und teilt jetzt das Problem zahlloser Selbstständiger: Die staatlichen Hilfen dürfen für Geschäftsausgaben genutzt werden, nicht aber für ein privates Gehalt – etwa Essen, Kleidung oder eben das Schulgeld. „Bis jetzt ging das alles noch und wenn ich am 11. Januar wieder hätte arbeiten dürfen, wäre auch alles gut gewesen, das Terminbuch ist ja voll. Aber für alles danach habe ich keine Rücklagen mehr.“

Anzeige

Doch was, wenn sie jetzt auch noch Strafe für die Öffnung zahlen muss? „Dann lege ich den Bescheid zu den anderen Rechnungen, die ich auch nicht bezahlen kann.“ Ihr Entschluss steht fest: „Ich mache am Montag auf.“