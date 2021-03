„Kundenansturm ist riesig“: Friseure erfreut über Öffnung nach dem Lockdown

Anzeige

Hannover. Die Friseursalons können ab März wieder Kunden empfangen – und die Freude darüber ist groß. „Die Friseure sind sehr, sehr froh, dass sie wieder arbeiten dürfen und freuen sich auf ihre Kunden“, sagte eine Sprecherin des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Alle empfinden es als sehr positiv.“

Und auch die Kunden seien in guter Stimmung, wie Tanja Douglas, Friseurin aus Schweinfurt, dem RND erzählt: „Die Kunden sind sehr dankbar und gut gelaunt. Es macht Spaß, wieder dazustehen, auch wenn es mit der Maske anstrengend ist, das geht uns allen so. Im Großen und Ganzen können wir uns nicht beschweren.“

„Hygienekonzept in Friseursalons ist sehr sicher“

Die medizinischen Masken oder FFP2-Masken sind neu im Hygieneschutzkonzept der Friseurbetriebe. Ansonsten habe sich an den Maßnahmen jedoch kaum etwas verändert. „Neben der Maskenpflicht muss natürlich auch der Mindestabstand weiterhin eingehalten werden“, so die Sprecherin des Friseurverbands. Außerdem ist der Friseurbesuch ausschließlich mit Terminvergabe möglich. „Da sind alle Friseure informiert und haben die Vorbereitungszeit gehabt, das alles umzusetzen. Insgesamt wurde Hygiene im Friseursalon schon immer groß geschrieben.“ Und auch Friseurin Tanja Douglas bestätigte dem RND: „Eigentlich hat sich nur die Quadratmeterzahl geändert, die wir einhalten müssen.“

Diese Erfahrung habe sich laut des Deutschen Friseurverbands bereits im ersten Lockdown des vergangenen Jahres gezeigt: „Wir können sagen, dass wir mit den Standards, die die Berufsgenossenschaft entwickelt hat, nur ganz wenig Fälle nachzuweisen haben, die auf Friseursalons zurückzuführen sind,“ heißt es.

RND-Videoschalte zur Öffnung der Friseure: "Die Kunden sind dankbar und gut gelaunt"

Kundenansturm auf Friseure – Termine wochenlang ausgebucht

Die Nachfrage von Kunden nach den ersten Terminen sei außerordentlich hoch. „Es war ein riesiger Ansturm in der letzten und auch in der Woche davor. Eigentlich seit der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar wurden reihenweise Termine gemacht“, teilte der Friseurverband dem RND mit. „Die Friseure arbeiten teilweise mit verlängerten Öffnungszeiten und im Schichtbetrieb.“ Die Sprecherin des Zentralverbands rät daher Kunden, die noch keinen Termin haben, sich bereits jetzt an den Friseursalon ihres Vertrauens zu wenden, wann ein Besuch überhaupt wieder möglich ist.

Auch der Salon von Tanja Douglas ist stark gefragt: „Die ersten Wochen sind alle voll. Natürlich versucht man das irgendwie zu planen. Wir können aber natürlich nicht hier 15 Stunden am Tag arbeiten und direkt wieder auf über 100 Prozent hochgehen. Da muss man die Waage halten.“ Die Anfragen seien außerdem breit gefächert: Von Herren- und Damenschnitten bis hin zu Tönen oder Ansatzfärben sei alles dabei.

Wie viele andere auch, fürchte auch Tanja Douglas einen weiteren Lockdown. „Es ist ganz schwer, das vorauszusagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es kommt, aber man muss schon auch damit rechnen.“