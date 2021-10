Freundin mit anderem Mann im Lokal - Mann wirft Tisch in Fenster

Anzeige

Ansbach. Ein 27 Jahre alter Ansbacher ist in Rage geraten, als er seine Freundin mit einem anderen Mann in einem Restaurant sitzen sah. Er habe sich einen Außentisch geschnappt und diesen in eine Glasscheibe des Restaurants geworden, teilte die Polizei mit.

Der Sachschaden beträgt 1500 Euro. Gegen den 27-Jährigen werde wegen Sachbeschädigung ermittelt, hieß es. Ob es bei dem Vorfall am Samstagabend in Ansbach Verletzte gab, teilte die Polizei nicht mit.