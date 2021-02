Freund und Techniker: 92-Jährige wählt wegen Problemen mit Fernseher den Notruf

Anzeige

Eschweiler. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Beamte in Eschweiler bei Aachen ausgerückt. Weil an ihrem Fernseher plötzlich alles verstellt war und sie keinen TV-Sender mehr fand, hatte eine 92-Jährige den Notruf 110 gewählt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihr Ziel sei es gewesen, die Nummer eines „technischen Notdienstes“ zu erfragen. Kurzerhand habe sich eine Streife auf den Weg gemacht, um bei der Seniorin nach dem Rechten zu sehen - und konnte tatsächlich helfen: „17.18 Uhr: Müssen neues Kabel im Kaufhaus besorgen. 17.31 Uhr: TV läuft mit dem neuen Kabel besser. Einsatz beendet“, hieß es den Angaben zufolge im Einsatzprotokoll.