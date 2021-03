Freispruch für Männer nach Anklage wegen Misshandlung von Häftling

Anzeige

Halle. Mit Freisprüchen ist ein Prozess gegen vier junge Männer zu Ende gegangen, denen die Misshandlung eines Häftlings in der Jugendstrafanstalt in Raßnitz (Saalekreis) vorgeworfen worden war. Die Staatsanwaltschaft sei nach Aufnahme der Zeugenaussagen „nicht mit dem erforderlichen Maß an Sicherheit von der Tat überzeugt“ gewesen, teilte ein Sprecher des Landgerichts in Halle am Montag mit. Sie beantragte Freispruch für die Angeklagten. Dem folgte der Richter mit seinem Urteil am vergangenen Freitag. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Montag) berichtet.

Die Staatsanwaltschaft hatte den vier zwischen 1998 und 2002 geborenen Angeklagten zu Prozessbeginn Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie wurden zunächst beschuldigt, sie hätten in der Jugendstrafanstalt im April 2019 ihren Mithäftling in dessen Zelle fixiert und anschließend körperlich misshandelt und „gemeinschaftlich sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen“, wie die Behörde mitgeteilt hatte. Im Verlauf der Verhandlung hatten mehrere Zeugen die Glaubwürdigkeit der Darstellung des vermeintlich Geschädigten in Frage gestellt.