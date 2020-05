Baptisten nach Infektionswelle: “Der Schutz des Lebens hat höchste Priorität”

Anzeige

Am 10. Mai hatten sich viele Besucher eines baptistischen Gottesdienstes in Frankfurt-Rödelheim mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sind bislang 107 Infektionen bekannt. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, teilte jedoch am Sonntag mit, dass sich viele der Betroffenen wohl erst zu Hause infiziert hätten. Der Gottesdienst gilt aber als Auslöser der derzeitigen hessischen Infektionswelle.

Wie genau es dazu kommen konnte, kann Michael Gruber, Pressesprecher des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG), gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nicht kommentieren, da das Bethaus nicht zum BEFG gehört. Unter dem Mantel des BEFG befinden sich aber auch einige baptistische Gemeinden. Sind Gottesdienste in diesen Gemeinden anders? „Man kann nicht sagen, dass alle Gottesdienste charismatisch ablaufen. Es gibt da eine große Bandbreite, darunter auch traditionell orientierte. Die Art des Gottesdienstes macht aber zunächst auch keine Aussage darüber, ob es zu körperlichen Kontakten kommt.“

Pastor Sebastian Gräbe von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde von Frankfurt äußerte sich auf seiner Website, dass seine Gemeinde nichts mit der Infektion zu tun habe. „Die genannte Gemeinde steht weder organisatorisch noch inhaltlich in einer Verbindung zu unserer Gemeinde am Tiergarten oder dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland“, schreibt Gräbe und erklärt Unkundigen sogleich, dass der Titel „Baptisten“ eine Selbstbezeichnung vieler Strömungen sei, die eine Gläubigentaufe praktizierten. Am Ende steht Mitgefühl: „Die Erkrankung so vieler Menschen macht uns betroffen und wir beten für eine baldige Genesung.“

Die Baptisten haben kleine Räume, Gemeinschaft spielt eine große Rolle

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) versuchte, zu den Verantwortlichen des baptistischen Vereins vorzudringen. Aber von dem Bethaus in einem Frankfurter Gewerbegebiet, vor dem eine Tafel mit der Aufschrift „Gemeinde Evangeliums – Christen – Baptisten Frankfurt e,V.“ steht, sei derzeit niemand mehr bereit, mit den Medien zu sprechen. Zufahrten seien verriegelt, das Grundstück von Stahlmatten umzäunt. Die Homepage ist zweisprachig, vermutet werden in den meisten Vereinsmitgliedern Deutschrussen. Laut FAZ ist die Bindung im Verein „eng, fast familiär“. Man nehme nach den Gebeten ein gemeinsames Mittagessen ein.

Die Zentrale des BEFG habe, so Pressesprecher Gruber, als Gottesdienste wieder möglich wurden, in Absprache mit den Behörden ein Schutzkonzept erarbeitet, das sich auf der Website „Baptisten.de/Corona“ findet. Typisch seien für baptistische Gemeinden oft kleinere Räume als bei den Landeskirchen. „Und dass Gemeinschaft bei uns eine große Rolle spielt.“ Darauf gehe das Schutzkonzept der Freikirche speziell ein.

Gemeinden hätten ihre Präsenzgottesdienste verkleinern müssen, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können. Dazu gebe es vielerorts auch die Möglichkeit von Online-Anmeldungen. Die Gottesdienstbesucher würden in Listen festgehalten. „Und dort, wo nur ein Teil der Mitglieder den Gottesdienst besuchen kann, wird der Gottesdienst für die anderen oft als Video aufgezeichnet oder live übertragen“, so Gruber.

Wo Häuser zu klein sind, gibt es weiterhin Online-Gottesdienste

Andere BEFG-Gemeinden verzichteten dagegen immer noch ganz auf Präsenzgottesdienste. „Das ist auch bei meiner Gemeinde in Berlin-Wedding so", so Gruber. "Unser Haus wird renoviert, unsere Übergangsräumlichkeit lässt Gottesdienste unter diesen Bedingungen nicht zu.“ So müssen die Gemeindemitglieder weiterhin streamen. „So sehr wir die Gemeinschaft vermissen“, sagt Gruber, „der Schutz des Lebens hat höchste Priorität.“

Auch die Frankfurter Gemeinde am Tiergarten verzichte „weiterhin bewusst auf Präsenzgottesdienste“, schreibt Pastor Gräbe. Man sehe es als „gesellschaftliche und christliche Pflicht an, bei der Eindämmung der Covid-19-Infektionen bestmöglich mitzuwirken“.

Aktuell wird für den Gottesdienst ein Mundschutz empfohlen

„Die Gemeinden sind angehalten das Konzept des BEFG und auch die Länderverordnungen umzusetzen“, sagt Gruber. „Wir gehen davon aus, dass so das Risiko einer Infektion ganz stark minimiert wird.“ Gehört zu den Maßnahmen auch ein Mundschutz, der ja beim Singen extrem hinderlich sein dürfte? „Wenngleich er in der Tat hinderlich ist, empfehlen wir das den Gemeinden jetzt dringend“, sagt Gruber.