“Frechste Ladendiebin Amerikas”: Frau packt vor Augen von Kassierern Diebesgut ins Auto

Börsen am Mittwoch: Dax etwas leichter erwartet

An der New Yorker Wall Street ist den Kursen am Dienstag im späten Handel etwas die Luft ausgegangen. Die Börsen in Asien zeigten sich ebenso uneinheitlich. Der Dax dürfte zunächst schwächer in den Tag starten. Im Fokus wird zur Wochenmitte unter anderem Tesla stehen. Der Elektroautobauer veröffentlicht am Abend seine jüngsten Quartalszahlen.