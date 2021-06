Frauenleiche unter Brücke in Leipzig entdeckt

Anzeige

Anzeige

Leipzig. Am Sonntag ist in Leipzig die Leiche einer Frau entdeckt worden. Der leblose Körper lag in der Weißen Elster unter einer Brücke, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Dem Bericht zufolge sei gegen 10.18 Uhr ein Notruf eingegangen. Einsatzkräfte bargen die Leiche am Fundort im Stadtteil Großzschocher.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es derzeit nicht. Allerdings könnte es sich um einen Suizid handeln, wie die LVZ aus Ermittlerkreisen erfuhr. Die genauen Todesumstände seien aber noch unklar. Eine Obduktion soll Aufschluss geben.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

Anzeige

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

Anzeige

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de