Frauenleiche in Graben gefunden: Vermisste 48-jährige aus Padenstedt?

Anzeige

Anzeige

Kiel. Eine seit Ende Februar vermisste Frau aus Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist vermutlich tot. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilten, hat eine Passantin am Vorabend im rund 15 Kilometer entfernten Rade bei Fitzbek in einem Graben eine Frauenleiche entdeckt. „Den Ermittlern liegen erste Erkenntnisse vor, dass es sich bei der Toten um die 48-Jährige aus Padenstedt handeln könnte“, hieß es.

Die Leiche ist den Ermittlern zufolge stark verwest. Eine endgültige Identifizierung, die Todesursache und der Todeszeitpunkt müssten über eine rechtsmedizinische Untersuchung geklärt werden. Die Ermittlungen am Fundort dauerten am Freitag noch an. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in der nächsten Woche erwartet.

Die 48 Jahre alte Mutter einer elfjährigen Tochter wurde seit dem 28. Februar vermisst. Die Polizei suchte seitdem mit großem Aufwand vergeblich nach ihr. Ihr 54 Jahre alter Ehemann wurde am 12. März tot an einem Bahngleis in Neumünster gefunden.