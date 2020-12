Frauenarzt soll unzählige Kinder mit seinem eigenen Sperma gezeugt haben

Anzeige

Detroit. In den späten 40er- und 50er-Jahren half er als ein Pionier der künstlichen Befruchtung, Paaren und alleinstehenden Frauen Kinderwünsche zu erfüllen. Jetzt stellt sich heraus: Dr. Philip Peven half auch bei der Zeugung direkt mit. Der 104-Jährige soll Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Babys mithilfe seiner eigenen Spermien gezeugt haben – in vielen Fällen wohl ohne das Wissen der Eltern.

Mithilfe der DNA-Datenbank acestry.com hatte Jaime Hall zu ihrer Überraschung festgestellt, dass sie gleich Dutzende von genetischen Halbgeschwistern hat. Sie fand heraus, dass alle vom Frauenarzt Dr. Peven im selben Krankenhaus in Detroit zur Welt gebracht wurden. Der „Sun“ sagte sie: „Als ich dann entdeckt habe, dass einer von Dr. Pevens Enkeln von der DNA her mein Halbneffe ist, habe ich Dr. Peven aufgesucht. Er hat zugegeben, mein Vater zu sein.“ Ihre Reaktion: „Ich habe mich bedankt, dass er mich gezeugt hat. Weil ich ohne ihn nicht hier wäre.“

Arzt hatte rund 9000 Babys zur Welt gebracht

Laut der Uniklinik Michigan hat Dr. Peven, der seit 1987 in Rente ist, um die 9000 Babys zur Welt gebracht. Wie viele Kinder von ihm abstammen, versucht Hall jetzt durch weitere Nachforschungen herauszufinden. Sie will alle vorhandenen DNA-Datenbanken nach weiteren Halbgeschwistern durchforsten: „Eine meiner Halbschwestern und ich haben uns zusammengetan und schon einige weitere gefunden. Wir freuen uns über den größer werdenden Kreis. Dr. Peven hat vielen verzweifelten Frauen geholfen, ihre Kinderwünsche zu erfüllen!“

Zuletzt hatte der Fall eines niederländischen Gynäkologen, der Patientinnen ohne deren Wissen mit seinem eigenen Sperma befruchtet und so mindestens 17 Kinder gezeugt hatte, für Schlagzeilen gesorgt. Der inzwischen gestorbene Arzt war an der Klinik in Zwolle zwischen 1981 und 1993 Spezialist für künstliche Befruchtungen mit Spendersperma.