Frau zerstört hunderte Flaschen in Aldi-Markt - Kunden filmen „unglaubliche“ Szenen

Stevenage. In einem Aldi-Markt in der britischen Grafschaft Hertfordshire hat eine Frau hunderte Flaschen Alkohol auf den Boden geschmissen und zerstört. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Mittwoch festgenommen, berichtet die Zeitung „Independent“.

Von anderen Kunden aufgenommene Videos zeigen, wie die Frau nacheinander die Glasflaschen - Wein, Bier und Schnaps - aus dem Regal nimmt und auf den Boden wirft. Der TV-Moderator Lee Clark, der den Vorfall beobachtete, sagte der Zeitung „The Sun“, es seien „unglaubliche“ Szenen gewesen. „Sie muss deutlich mehr als 500 Flaschen zerstört haben. Es war schockierend und sehr gefährlich“, so Lee. Ihm zufolge habe die Frau während des Vorfalls kein Wort gesagt.

Laut einem Sprecher der Polizei brachten alarmierte Einsatzkräfte die Frau zunächst zur Behandlung ins Krankenhaus, anschließend kam sie in Polizeigewahrsam. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich rund 50 Kunden in dem Aldi-Markt auf.