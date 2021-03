Frau will Kuh beim Kalben helfen - und wird tödlich verletzt

Anzeige

Knüllwald. Ein Unfall mit einer Kuh hat eine Frau in Hessen das Leben gekostet. „Die 60-Jährige wurde im Kuhstall von einer Kuh getreten, als sie sie beim Kalben unterstützen wollte“, sagte ein Sprecher der Polizei in Homberg am Montag. Die Frau erlitt lebensgefährdende Verletzungen und musste nach dem Vorfall reanimiert werden, berichtete „nh24.de“.

Anschließend sei die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort starb sie später. Der Unfall ereignete sich am Samstag in Knüllwald.