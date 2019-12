Frau überlebt zwölf Nächte im Outback - noch zwei Vermisste

Anzeige

Darwin. Nach zwölf Nächten im australischen Outback ist eine Frau lebend gefunden worden. Die 52-Jährige werde in einem Krankenhaus in Alice Springs wegen Dehydrierung behandelt, sagte Polizeipräsidentin Pauline Vicary. Nach zwei weiteren Frauen wurde am Montag noch aus der Luft gesucht.

Die drei Frauen waren am 19. November mit einem Auto aus der abgelegenen Stadt Alice Springs im Zentrum Australiens zu einem Nachmittagsausflug aufgebrochen. Ihr Auto blieb in einem Flussbett südwestlich der Stadt stecken. Die 52-Jährige fand etwa 1,5 Kilometer nördlich des Autos Wasser. "Vernünftigerweise blieb sie scheinbar da, wo das Wasser ist und trank das und das hielt sie wahrscheinlich in Gang", sagte Vicary dem australischen Sender ABC.

Zwei Frauen noch im Outback vermisst

Eine auf den 21. November datierte Notiz im Auto wies daraufhin, dass die anderen beiden Richtung Westen gegangen waren. Die Frauen sind 40 und 46 Jahre alt.

Ein Viehzüchter spielte eine entscheidende Rolle bei der Rettung der Frau. Er hatte die Polizei auf Reifenspuren in einer Gegend aufmerksam gemacht, die noch nicht durchsucht worden war. "Als Resultat dieser Information konnten wir das Auto ausfindig machen und von dort aus folgten wir den anderen Spuren und fanden sie", sagte Vicary.

RND/AP